Глава фракции «Слуга народа» объяснил внеочередное заседание Рады

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что внеочередное заседание Верховной рады произошло из-за планов произвести ряд кадровых перестановок в правительстве страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений», — сказал парламентарий, добавив, что заседание также состоялось на фоне приближения экономического кризиса и угрозы эпидемии коронавируса.

По словам Арахамии, бизнесмен и бывший вице-премьер Сергей Тигипко не будет занимать должность в правительстве.

Кроме того, он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский решил созвать внеочередное заседание из-за законопроекта об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и законопроекта по обороне, против которых выступают ряд парламентариев.

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