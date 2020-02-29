Экс-президент Польши Валенса заявил, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад. Об этом он сказал в интервью RT.

По его словам, эпоха раздела границ давно прошла, в настоящее время все внимание посвящено технологиям, глобализации, информации.

«Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию... Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты, — сказал Валенса.

Он отметил, что Вашингтон использует разногласия Москвы и Варшавы в своих целях.

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