Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Видеозапись опубликована на канале в Youtube.

Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко. Он добавил, что европейские государства «готовы друг друга простить».

«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — подчеркнул министр.

В настоящее время на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения, учрежденный в 2015 году.

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