Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя президиума законодательного органа Асадулла Аббаси, заседания парламента будут приостановлены до последующего уведомления.

До этого стало известно, что несколько иранских чиновников заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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