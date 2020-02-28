В Пензе чиновник напал на журналиста

В Пензе глава районной администрации Сергей Козин напал на журналиста после собрания. Об этом сообщает издание «Подъем».

Так, в сети появилось видео, на котором чиновник пытается вырвать у журналиста камеру и бьет его по лицу.

По данным издания, конфликт произошел после того, как на заседании Козин прервал выступление оппозиционного депутата Дюкова. После этого корреспондент подошел к главе, чтобы выяснить причину его поведения, но тот отреагировал неадекватно.