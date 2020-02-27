В правительстве выбрали кураторов нацпроектов

Кураторы по реализации национальных проектов выбраны среди вице-премьеров. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Татьяна Голикова продолжит возглавлять четыре социальных национальных проекта — в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки.

Андрей Белоусов назначен куратором трех направлений: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».

Сообщается, что «Экологию» возглавит Виктория Абрамченко, а руководителем нацпроекта остался министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда», а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Смены кураторов и руководителей национальных проектов произошли из-за отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года.

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