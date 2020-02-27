Путин побывал в российском «Диснейленде»

Российский президент Владимир Путин посетил московский парк развлечений для детей «Остров мечты», сообщает Life.

Экскурсию для президента по российской версии «Диснейленда» провел столичный мэр Сергей Собянин. Однако после того, как президент появился в парке, его обступили дети. Политик стал их обнимать и фотографироваться с ними. Отмечается, что на совместные снимки ушло около получаса, так как президент не отказал в просьбе никому.

Известно, что первыми парк развлечений посетили воспитанники детских домов, а также дети из многодетных семей.

Официальное открытие парка «Остров мечты» запланировано 29 февраля.

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