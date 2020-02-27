На заседании правительства Ленобласти провели разминку под танцевальную музыку

В сети появилось видео с физкультминуткой правительства Ленинградской области во время заседания в четверг, 27 февраля. Об этом сообщает «Общая газета Ленинградской области».

На кадрах видно, что депутаты повторяют за девушками в коротких юбках. Они разминают руки и плечевые суставы под танцевальную музыку.

Предполагается, что на разминке присутствовал и глава региона Александр Дрозденко.

«В ней приняли участие все собравшиеся и с большим энтузиазмом», — отмечает издание.

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