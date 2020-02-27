Пескова спросили, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле будут отмечать годовщину убийства Бориса Немцова, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков заявил, что отмечать день убийства человека — это некорректно. Также он добавил, что убийство Немцова — это не повод для празднований.

«Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину убийства Немцова. Это некорректно, это не повод для отмечаний», — сказал Песков.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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