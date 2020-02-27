Клишас заявил, что все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что все изменения в Конституцию в случае поддержки со стороны граждан по итогам общероссийского голосования вступят в силу одномоментно, передает ТАСС.

«Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования (в случае поддержки со стороны граждан) все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно», — сказал Клишас.

Он уточнил, что в том числе и ряд полномочий президента перейдут Федеральному собранию.

Известно, что голосование состоится 22 апреля. Оно будет проходить с 08.00 до 22.00.

День будет нерабочим.

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