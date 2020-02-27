Путин рассказал о предложении использовать двойника

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался. Об этом он рассказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, идеи о привлечении дублеров возникали в начале 2000-х годов. Предлагалось, чтобы двойники Путина замещали его на мероприятиях, которые небезопасны для президента. Глава государства отметил, что отказался от этой идеи, хотя были тяжелые времена борьбы с терроризмом.

«Нет», — ответил Путина на вопрос журналиста, был ли у него двойник.

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