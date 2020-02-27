Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА**

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)* (УПА (организация запрещена в России)) в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram ведущего.

Украинский эксперт попытался выставить в лучшем свете действия УПА (организация запрещена в России) и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, а также он заявил, что в годы ВОВ украинские националисты якобы сотрудничали с НКВД, поддерживались евреями, и будто бы именно они убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.

В конечном итоге Соловьев позвал в студию охрану и попросил выдворить экс-депутата из зала.

Украинская повстанческая армия (организация запрещена в России)* (УПА (организация запрещена в России)) — запрещенная в России экстремистская организация.

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