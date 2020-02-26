Зеленский учредил «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на форуме Age of Crimea, президент сообщил о нововведении и отметил, что этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля.

Как сообщается, в российской Госдуме негативно отреагировали на решение Зеленского. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал установление «Дня сопротивления оккупации Крыма» акцией популизма на фоне недавнего падения рейтингов президентской партии «Слуга народа».

В Кремле же подчеркнули, что нововведение Зеленского не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией.

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