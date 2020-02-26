Чеснаков рассказал, зачем нужен проект «Лидеры России. Политика»

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал запуск нового проекта «Лидеры России. Политика».

«Конкурс «Лидеры России. Политика» демонстрирует явную нацеленность Администрации президента и власти в целом на работу новой генерации путинских политиков с массами. Речь в данном случае идет не столько о проверке управленческих и административных навыков, сколько об умении политика работать с широкой аудиторией, умении вести политические кампании, генерировать смыслы. Это эффективный подход, особенно в преддверии выборов в Госдуму. Во-первых, этот конкурс готовит участников к самим выборам. Во-вторых, привлекает внимание к избирательному процессу», — отметил Чеснаков в интервью «Газете.Ru».

«К тому же это очень хороший инструмент непрямой политической мобилизации. Это позволяет улучшить демократические элемент нашей политической культуры, и в рамках этого — повысить соревновательность, конкурентность как между самими кандидатами, так и между политическими партиями, которые они представляют», — уточнил политолог.

Но самое главное, по мнению Чеснакова, что в итоге при определении победителей решающий голос будут иметь избиратели, граждане: «То есть судьбу участников будут определять не столько эксперты, сколько массы».

«В таком случае бенефициаром может выступать вся политическая система нашей страны, все акторы. В политике появятся новые лица, которые в условиях нарастающей конкуренции будут иметь возможность продемонстрировать свое стремление и свое умение занять определенную политическую выборную должность», — полагает он.

«Страна в целом осознает потребность в новых молодых политиках», — резюмирует Чеснаков.