Ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко рассказал, что еще в 1970-х годах слышал от агентов ЦРУ о планах развала СССР, передает ТАСС.

«Лучшие мои друзья были црушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, как будет — все было известно», — сказал Шевченко, с 1969 по 2001 года регулярно выезжавший за рубеж как сотрудник внешней разведки.

Разведчик отметил, что исход мог бы быть и хуже. По его словам, США смогли выполнить только первый этап — развал СССР. В самый последний момент страну удалось спасти.

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