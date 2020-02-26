В Кремле объяснили, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому в Москву на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение от России на парад в честь 75-летия Победы в Москве.

«Пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако в отношении президента Украины я не могу точно сказать, мне нужно будет уточнить», — сказал Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

— Кремль намерен пригласить Зеленского на 75-летие Победы