В Кремле объяснили, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
close
Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому в Москву на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение от России на парад в честь 75-летия Победы в Москве.
«Пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако в отношении президента Украины я не могу точно сказать, мне нужно будет уточнить», — сказал Песков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы