Названы способы улучшения образа России за рубежом
Российский совет по международным делам представил доклад «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России», где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По мнению экспертов, создание департамента публичной дипломатии в МИДе позволило бы лучше координировать деятельность органов власти и выработать единую стратегию, преодолев сегодняшний недостаток системности.
Также РСМД призывает инвестировать в долгосрочные международные проекты и повысить активность работы с зарубежной аудиторией. Для этого властям следует организовать общение российских и иностранных научных деятелей, как, например, в рамках студенческих обменов, так и в формате экспертных встреч.
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