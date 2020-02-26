Названы способы улучшения образа России за рубежом

Российский совет по международным делам представил доклад «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России», где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению экспертов, создание департамента публичной дипломатии в МИДе позволило бы лучше координировать деятельность органов власти и выработать единую стратегию, преодолев сегодняшний недостаток системности.

Также РСМД призывает инвестировать в долгосрочные международные проекты и повысить активность работы с зарубежной аудиторией. Для этого властям следует организовать общение российских и иностранных научных деятелей, как, например, в рамках студенческих обменов, так и в формате экспертных встреч.

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