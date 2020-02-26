Политолог оценил слова о «новой эре» в отношениях РФ и Украины
Слова экс-замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о «новой эре» в отношениях с Россией — это попытка получить политические очки. С таким мнением выступил политолог Иван Мезюхо, передает RT.
Он считает, что Зеркль враждебно настроена по отношению к украинским властям. Все, что она сказала о «новой эре» — это лишь ее мнение. Однако оно не сможет наладить связь между государствами, но добавит ей «политические очки».
«Ее риторика теряется в огромном потоке... антироссийских высказываний», — подчеркнул Мезюхо.
Ранее Зеркаль сказала, что Украине необходимо осознать, что наступила «другая эра отношений с россиянами». По ее словам, украинской стороне необходимо определить для себя условия нормализации этих отношений.
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