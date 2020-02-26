Сандерс пообещал не давать РФ вмешиваться в выборы в случае его президентства

Кандидат в американские президенты Берни Сандерс заявил, что не позволит России вмешиваться в выборы, если он станет президентом, сообщает РИА «Новости».

В ходе дебатов в городе Чарльстон в штате Южная Каролина он обратился к российскому президенту Владимиру Путину, обвинив в том, что РФ вмешалась в выборы в 2016 году и якобы пыталась настроить граждан друг против друга. После этого, он пообещал, что не допустит никакого вмешательства в избирательный процесс, если будет у власти.

«Господин Путин, если я буду президентом США, поверьте, вы не будете больше вмешиваться», — сказал Сандерс.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия с помощью кампании в социальных сетях и кибератак помогла действующему президенту США Дональду Трампу победить на выборах в 2016 году. Предполагается, что Кремль может использовать эту же стратегию, чтобы вновь повлиять на исход предстоящих выборов президента США. И Трамп, и Москва отрицает вмешательство.

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