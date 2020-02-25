МИД ответил на угрозы США ввести санкции против России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не боится угроз США о возможном расширении санкций в связи с «вмешательством в выборы 2020», передает РИА «Новости».

По его словам, «российского вмешательства» в дела США не существует.

Рябков подчеркнул, что если новые санкции все же введут, то Россия продолжит «вразумлять американских коллег».

«Они попали в западню виртуальной реальности собственной, они ее навязывают своим союзникам, пытаются использовать ресурсы подконтрольных им СМИ, чтобы все это тиражировать», — сказал замглавы МИДа.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.

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