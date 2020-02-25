В Каире в возрасте 91 года умер бывший президент Египта Хосни Мубарак. Об этом сообщает издание Al Youm as Sabia.

По данным СМИ, политик скончался после продолжительной болезни.

Семья Мубарака пока не подтвердила информацию об его кончине. Однако, как сообщает издание, друзья сына экс-лидера Алаа Мубарака уже опубликовали в соцсетях посты с соболезнованиями.

Алаа ранее сообщил, что его отец находится в палате интенсивной терапии в одной из больниц.