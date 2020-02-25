Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана о его предстоящей встрече с российским коллегой 5 марта, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, в настоящее время речи о двухсторонних контактах не идет, однако прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате.

«Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие», — уточнил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным.

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