В Кремле подтвердили встречу Путина с рабочей группой по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Коституцию пока не называлась, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никаких решений не принималось. Дата голосования пока не объявлялась. Не секрет, что на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден», — сказал Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что рабочая группа по Конституции решила не менять ее преамбулу.