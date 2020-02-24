CМИ: посол США в России попал в «черный список» Трампа

У администрация президента США Дональда Трампа есть списки лояльных и нелояльных американскому лидеру чиновников, которые должны быть уволены, среди которых значится посол США в России Джон Салливан. Об этом сообщает издание Axios.

Как стало известно, администрация главы Соединенных Штатов Америки составляла эти списки в течение последних 18 месяцев.

Издание указывает, что имя Салливана есть в докладной записке Госдепа, которая по большей части была направлена против действующего на тот момент главы администрации США Шона Дуси.

В материале сообщается, что Дуси обвинялся в обструкции, а также препятствовании работы американского правительства.

Как отмечает издание, также в таких списках, помимо Салливана, был второй заместитель по вопросам управления Билл Тодд и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.