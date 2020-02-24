Расстрел людей грузинскими снайперами на Майдане предлагали назвать выдумкой Кремля

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко просили грузинского генерала и экс-командира батальона «Аваза» («Пантера») Тристана Цителашвили объявить, что история со снайперами из Грузии, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году была выдумана Кремлем. Об этом пишет Украина.ру.

Цителашвили рассказал, что часто выступал перед прессой по теме Майдана в 2014 году. После того, как на площади Киева был открыт огонь к нему обратился лидер грузинской диаспоры в городе и сделал предложение.

Генерал утверждает, что ему предлагали безопасный приезд в Киев и «красивую жизнь», если он скажет, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле.

Убийство людей на Майдане произошло в феврале 2014 года. Один из грузинских снайперов Александр Ревазишвили обвинил экс-главу комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и народного депутата Владимира Парасюка в том, что они лично принимали участие в расстрелах.

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