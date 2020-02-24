США намерены изменить правила слежки за подозрительными гражданами

В Белом доме рассматривают возможность изменения правил введения слежки за гражданами, подозреваемыми в создании угрозы для национальной безопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что высокопоставленные лица в Вашингтоне в том числе рассматривают изменения в Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

Согласно изданию, они предлагают ввести положение, позволяющее уполномоченным органам после завершения слежки сообщать гражданам о том, что за ними велось наблюдение.

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.

Некоторые сотрудники офиса президента опасаются, что сторонники изменений «могут зайти слишком далеко», но работающие над поправками чиновники утверждают, что нововведения не коснутся основных полномочий властей по надзору.