Axios: американский посол в России был в числе нелояльных Трампу чиновников

Американский посол в России Джон Салливан был в числе нелояльных к президенту Дональду Трампу чиновников. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Издание уточняет что Белый дом и союзники Трампа составили подробные списки нелояльных правительственных чиновников, которых необходимо было «вытеснить». Их места планировалось отдать тем, кто был доброжелательно настроен и поддерживал президента.

Помимо Салливана в «списке на увольнение» числились замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл и экс-прокурор Вашингтона Джесси Лью. По словам источника, в списке в 14 разделах объяснялось, почему Лю не подходит для работы в Белом доме.

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