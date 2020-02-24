Байден заявил об атаках российских ботов на Facebook

Кандидат Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, бывший вице-президент Джо Байден заявил об атаках на него российских ботов на Facebook. Об этом сообщает Fox News.

Байден назвал себя «человеком, который, скорее всего, победит Трампа». Он подчеркнул, что такая перспектива не устраивает российскую сторону, что и стало причиной атак.

Россия «потратила много денег» на ботов, заявил Байден.

При этом он добавил, что информация об атаках получена от его собственного персонала, а не от официальных разведывательных источников или компании Facebook.

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