Советник Трампа опроверг вмешательство Кремля в президентские выборы

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не видел никакой информации, подтверждающей помощь Москвы Дональду Трампу в выборах в президенты США, передает Associated Press.

«Советник по национальной безопасности получает довольно хороший доступ к данным разведки. Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает что-то, чтобы помочь переизбраться президенту Трампу», — сказал О'Брайен.

Ранее появилась информация о том, что Трамп выиграл американские выборы в 2016 году при помощи четко спланированных действий Кремля. В западных СМИ высказываются предположения, что Москва может использовать ту же стратегию кибератак и разжигания конфликтов в социальных сетях и на предстоящих президентских выборах. И Трамп, и правительство России отрицают это.

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