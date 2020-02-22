В Совфеде оценили слова Гончарука о газовом контракте Украины с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьера Алексея Гончарука о рисках для Украины без контракта по газу с Россией. Об этом он написал в Twitter.

Пушков скептически отреагировал на то, что премьер Украины назвал газовый контракт «достижением Украины». По его мнению, если это и так, то этот договор с РФ стает для Киева «единственным достижением в экономике».

«Гончарук сарказма истории здесь не видит, но он очевиден», — добавил Пушков, намекая, что Россия помогла с «достижением».

В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет. Гончарук заявил, что если бы Киеву не сумел заключить контракт на транзит российского газа, то из-за этого в стране в три или четыре раза выросла цена на данный энергетический продукт

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