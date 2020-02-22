Офис Зеленского оценил слова Путина о «создании глобального конкурента в мире»

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств предполагает создание глобального конкурента в Европе и в мире, передает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что другие страны не желают объединения Украины и РФ, поэтому будут делать все, чтобы «растаскивать» оба государства.

В офисе Зеленского заявили, что «российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров», добавив, что эти отношения держатся на людях, которые «живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».

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