Сандерс пригрозил Москве «держаться подальше» от выборов в США

Кандидат на пост президента США Берни Сандерс прокомментировал публикацию в газете Washington Post, в которой говорилось, что политику в президентской гонке якобы помогает Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ответ на кандидат от Демократической партии призвал РФ «держаться подальше» от американских выборов.

Он отметил, что его кампания является самой сильной благодаря сплоченности, активному сбору средств и повестке дня, учитывающей потребности людей рабочего класса.

«Мое послание (президенту РФ Владимиру) Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом», — заявил Сандерс.

При этом он добавил, что выступает «решительно против» усилий любой «иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы».

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