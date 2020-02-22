Twitter приостанавливает действие ряда поддерживающих Блумберга аккаунтов

Компания Twitter приступила к приостановке действия 70 аккаунтов, которые публикуют контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, баллотирующегося на пост президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Представитель Twitter пояснил, что принудительные меры были приняты из-за нарушений правил компании о манипуляции платформой и спама.

Отмечается, что действие некоторых аккаунтов будет приостановлено бессрочно.

По данным издания, для продвижения в соцсетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в поддержку миллиардера в Facebook, Twitter и Instagram.

В газете подчеркнули, что Блумберг вступил в президентскую гонку позже других основных кандидатов, однако он располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами. В отличие от других кандидатов, которые ориентируются на пожертвования, Блумберг тратит средства из собственного состояния, превышающее $50 млрд.