Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина

Кандидат Демократической партии США на президентских выбора 2016 года Хиллари Клинтон назвала действующего главу государства Дональда Трампа марионеткой президента России Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Клинтон заявила, что Трамп «вновь принимает российскую помощь», без которой не сможет одержать победу на выборах в 2020 году.

Ранее газета The New York Times сообщала о намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост. Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы дезинформацией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

— «Обман №7»: Трамп опроверг помощь Москвы в выборах-2020

— Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США