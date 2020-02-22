Украина работает над изменением минских соглашений

Украина начала работу над новой редакцией минских соглашений, заявил глава украинского министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко. Об этом сообщает украинский сайт радиостанции «Голос Америки».

Украинская стона считает, что минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений, отметил Пристайко. Он подчеркнул, что соглашения, которые должны были быть выполнены до 2015 года, до сих пор не реализованы.

В настоящее время Украина пытается убедить всех участников в необходимости внесения изменений в договоренности, добавил министр. Он выразил надежду на формирование нового документа, который будет проще в исполнении, чем существующие соглашения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Заставим согласиться»: Киев редактирует минские соглашения

— Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

— Путин прямо спросил у Зеленского про выполнение Киевом минских соглашений