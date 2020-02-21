Максима Каца и его сторонников исключили из «Яблока»

Партия «Яблоко» исключила Максима Каца и его 15 сторонников из-за «презрительного отношения к оппонентам» и попытки организовать «секту», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Утверждается, что в течение трех лет эти люди постоянно создавали скандалы и столкновения, привнося деление на «своих» и «чужих». Кац обвиняется в попытке сформировать вокруг себя секту.

Комментируя ситуацию, Кац сказал, что ему смешно, потому что нет ни одного рационального довода для исключения из партии. Он будет обжаловать решение политсилы.

Максим Кац вступил в «Яблоко» в 2016 году и после этого неоднократно критиковал главу московского отделения Сергея Митрохина. В 2017 году его уже пытались исключить из-за сотрудничества с КПРФ. В 2018 году в «Яблоко» приняли около 200 человек, которых Кац назвал своими сторонниками.

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