Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Как стало известно, общение прошло по инициативе турецкой стороны.
Уточняется, что центральной темой разговора лидеров двух стран стала текущая ситуация в Идлибской зоне деэскалации.
«Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — указано в сообщении.
Там отметили, что Путин и Эрдоган также договорились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для уменьшения напряженности, мирного урегулирования и нейтрализации террористической угрозы.
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