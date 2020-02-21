В РФ экс-министра Украины приговорили к 6 годам колонии за призывы к терактам

Второй западный окружной военный суд Москвы решил приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии заочно за то, что он призывал через СМИ совершать теракты в России, передает РИА «Новости».

Гриценко обвинялся по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Изначально сторона обвинения запрашивала девять лет колонии общего режима, а защита требовала оправдания.

После рассмотрения дела суд постановил, что бывшему украинскому министру нужно дать шесть лет колонии заочно, так как он находится на Украине. Кроме того, по украинским законам и международному праву, его экстрадиция невозможна.

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