Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс по делу экс-главы оборонного ведомства Украины проходит в зале Второго Западного окружного военного суда Москвы. Уточняется, что Гриценко заочно судят в России по делу о призыве к терроризму.

Представитель обвинения заявил, что вина Гриценко полностью доказана исследованными в суде документами и показаниями свидетелей.

Адвокат бывшего министра просит об оправдании своего клиента, утверждая, что он не виновен.

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