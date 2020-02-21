Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским. Интервью опубликовал ТАСС.

По словам Путина, надежда на установление хороших взаимоотношений с иностранным политиком есть.

«Надежда умирает последней», — констатировал президент РФ.

Глава государства отметил, что после возвращения с нормандского саммита в Париже Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения.

«Это вызывает вопросы», — добавил он.

Заключая, Путин отметил, что, несмотря на все стороны смогли договориться об обмене удерживаемых лиц и по газовым вопросам.

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