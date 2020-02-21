Путин высказался о сериале «Слуга народа»

Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» обсудил с журналистом сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, он не смотрел данный сериал.

Журналист поинтересовался у главы государства, знаком ли он с фрагментом сериала, «где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина».

Российский лидер ответил, что не знает ни Голобородько, «ни кто там чего выбирает».

Тогда журналист отметил, что складывается любопытная пара: в России — раб на галерах, на Украине — слуга народа.

На что Путин заявил, что все возвращается на круги своя, и главное, не как себя назвать, а что и как делать.