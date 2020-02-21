Путин призвал украинцев не забывать общие корни

Российский лидер Владимир Путин призвал украинцев уважать национальное самосознание, но не забывать общую историю России и Украины. Об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли.

Путин также высказался об Украинской православной церкви. По его словам, самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата полная, и до раскола была полностью независимой от Москвы.

«Нет, надо было обязательно разрезать по живому, — добавил президент. - Зачем?»