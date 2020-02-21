В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым. Соответствующее заявление она сделала во время интервью на телеканале ATR.

Депутат рассказала, что выборы можно провести на границе полуострова, создав там «специальные точки» для голосования.

При этом член «Слуги народа» отметила сложность «имплементации местной власти».

Мошенец уточнила, что реальные способы проведения «выборов» в Крыму она не может.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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