Захарова оценила слова британского постпреда в СБ ООН о гумпомощи Донбассу

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала «сюрреализмом» заявления поспреда Великобритании при Совете безопасности (СБ) ООН Карен Пирс о том, что Россия не способствует обеспечению безопасной доставки гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Захаровой на брифинге.

По словам представителя МИД, Россия занимается не только доставкой, но и сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Захарова подчеркнула, что существуют «десятки и сотни часов хроники», доказывающих истинность ее заявления.

Кроме того, Захарова призвала Великобританию и другие западные страны убедить власти Украины снять экономическую, транспортную и продовольственную блокаду с территорий Донбасса.

Ранее постпред Великобритании при СБ ООН Карен Пирс заявила, что Россия не способствует обеспечению безопасной доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса. Она также попросила российскую сторону прекратить отправлять «неожиданные гуманитарные конвои» в регион.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс