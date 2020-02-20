Трампу посоветовали назначить Ким Кардашьян своим советником по помилованию

Американский президент Дональд Трамп должен выбрать в качестве своего советника по помилованию звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, которая в последнее время пристрастилась к борьбе за права заключенных. С таким мнением выступил обозреватель телеканала CNN Пол Каллан.

Офис прокурора по помилованию США был сформирован более 125 лет назад, чтобы помогать президенту принимать обоснованные решения относительно предоставления помилования.

Журналист напомнил, что Трамп уже встречался с Ким Кардашьян Уэст до помилования Элис Мари Джонсон, которую пожизненно осудили за работу на наркокартель. Но через 1 год ее освободили благодаря Кардашьян и Трампу. Также в 2017 года глава США помиловал бывшего шерифа Джо Арпайо, который преследовал мигрантов, а в мае посмертное помилование получил боксер-афроамериканец Джек Джонсон, осужденный более 100 лет назад.

Коллан отметил, что Трамп всегда может назначить на пост советника по помилованию Кардашьян, ведь он, судя по всему, ей доверяет.

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