Премьер Белоруссии заявил, что рассчитывает на дружбу с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас направил письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину, в которой заявил, что Минск надеется на дружбу с Москвой. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Кроме того, Румаз поблагодарил российского премьера за эвакуацию 5 февраля спецрейсом Минобороны десяти белорусских граждан из китайской провинции Хубэй, где распространился коронавирус. Он также выразил признательность за то, что его сограждан разместили в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области и создали для них благоприятные.

«Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Также премьер республики пожелал Мишустину крепкого здоровья, добра и благополучия.

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