Клинцевич оценил последствия дорожного инцидента между военными РФ и США в Сирии

Эксклюзив

Происшествие в Сирии, в ходе которого американский броневик пытался столкнуть с дороги российскую технику, укладывается в общую канву действий США на международной арене. Об этом «Газете.Ru» сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я воспринимаю это как мальчишество — так всегда было. Они [американцы] всегда нам завидовали. Думаю, что ничего там не получилось. Американцы могли по лбу получить. Но я не думаю, что эту тему надо как-то сильно мусолить. Она не имеет никакого отношения к реальной политике и большим действиям», — отметил сенатор.

Он также усомнился в том, что этот инцидент получит дальнейшее развитие.

«Если это раньше произошло [чем дата появления видео в интернете — 19 февраля 2020 года], начальники уже провели переговоры и, может, уже наказали всех участников. А то, что у американцев есть такая тенденция — вести себя как хозяева жизни, то только не с русскими», — добавил Клинцевич.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российский «Тигр» пытается обогнать машину с флагом США. Однако американский броневик блокирует проезд, а затем пытается столкнуть «Тигра» с дороги. Ролик прерывается на моменте, когда оба автомобиля съезжают с полосы в поле

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пытались столкнуть: боевые машины РФ и США поборолись в Сирии

— Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США