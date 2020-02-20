Макаренко подчеркнул позитивный и содержательный характер обсуждения поправок к Конституции

Россияне демонстрируют заинтересованность в процессе принятия новых поправок в Конституцию, заявил политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко в ходе круглого стола «Конституция гражданского общества» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Главный мотив всего общественного настроения — политическое участие и гражданственность. Важен факт того, что в стране происходит важнейшее политическое событие и рядовой гражданин приглашается в нем участвовать», — отметил эксперт.

Он отметил, что в ходе дискуссий по этим поправкам люди в целом акцентируют внимание на позитивной стороне, а не на конфронтационной: «Мы независимы, мы суверенны».

По мнению Макаренко, обсуждать этот вопрос нужно именно с таким акцентом, а не утверждать, что все сегодняшние проблемы России — вина Запада.