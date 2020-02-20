Курбангалеева отметила запрос россиян на справедливость при обсуждении поправок к Конституции

В обществе серьезную обеспокоенность вызывают поправки в Конституцию, связанные с верховенством российского права над международным, заявила представитель Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева в ходе круглого стола «Конституция гражданского общества» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По ее словам, люди опасаются, что после принятия этих поправок решения европейских судов не будут выполняться. Она напомнила, что в России на законодательном уровне закреплена ответственность государства перед международным правом.

Кроме того, Курбангалеева обратила внимание, что в обществе в последнее время растет ощущение социальной несправедливости. По ее словам, люди воспринимают современную ситуацию как «своим все, а чужим — закон». Причем под чужими население сейчас все больше понимает себя, отметила представительница ОП.

«И вот эти поправки, связанные с ужесточением законов к будущим и нынешним политикам и чиновникам, созданы для того, чтобы не существовало компрадорства. Если суверенитет, значит, суверенитет. Если верховенство власти, значит, верховенство власти», — подчеркнула она.