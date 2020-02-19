Депутат предложил Володину транслировать пленарные заседания в «местах для размышлений»

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков обратился к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением транслировать пленарные заседания в «местах для размышлений», передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Володин заявил о необходимости передачи этого предложения профильному комитету по контролю и регламенту, чтобы «определить перечень этих мест, где депутаты размышляют».

Из-за начавшегося смеха в зале Володин обратился к Молякову и попросил его снять предложение. Тот ответил, что никак не получится.

«Что же, это самый сложный вопрос. Комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциями», — сквозь смех заключил председатель Госдумы.

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